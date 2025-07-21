كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 129,672 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 3,507 سائقين، وتبين تعاطي 378 منهم للمواد المخدرة.

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 1,057 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 282 سائقًا، تبين تعاطي 23 منهم للمواد المخدرة، إلى جانب ضبط 16 محكومًا عليهم بإجمالي 33 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

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