سرقة تيار كهربائي بـ40 مليون جنيه بمحافظات الصعيد في 3 أيام -تفاصيل

نفذ قطاع الضبطية القضائية التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر، بالتنسيق الكامل مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حملات مكثفة لضبط مخالفات سرقات التيار الكهربائي بعدد من المناطق التابعة لنطاق عمل الشركة، في إطار جهود الدولة لمواجهة التعديات على الشبكة القومية للكهرباء والحفاظ على المال العام.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الحملات التي جرت على مدار الأيام الماضية، أسفرت عن تحرير وضبط محاضر مخالفات بقيمة إجمالية بلغت نحو 40 مليون جنيه، نتيجة التعدي على التيار الكهربائي واستخدامه بطرق غير قانونية.

وكشف المصدر، في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن من بين هذه المحاضر محضرًا واحدًا بقيمة 23 مليون جنيه، تم تحريره ضد أحد المصانع بمحافظة سوهاج، بعد ثبوت استهلاكه كميات كبيرة من الكهرباء دون سداد المستحقات القانونية المقررة.

وأوضح المصدر أن إحدى الحملات الميدانية واجهت موقفًا بالغ الخطورة أثناء تنفيذ مهامها بإحدى المناطق بمحافظة قنا؛ حيث تعرضت إلى إطلاق أعيرة نارية من قِبل بعض المخالفين، في محاولة لعرقلة أعمال الضبط والتحرير، دون وقوع إصابات بين أفراد الحملة، بفضل التعامل السريع والتأمين الجيد للمأموريات.

ونوه المصدر بأن الحملات تأتي ضمن خطة موسعة تستهدف تشديد الرقابة على كبار المشتركين والمنشآت الصناعية والتجارية، والتصدي الحاسم لظاهرة سرقات التيار التي تتسبب في خسائر كبيرة للدولة، وتؤثر سلبًا على استقرار الشبكة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد المصدر أن هذه الواقعة تعكس حجم التحديات التي تواجه فرق الضبطية القضائية أثناء أداء واجبها، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات لن تثني الأجهزة المعنية عن الاستمرار في حملاتها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتورطين بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وشدد المصدر على أن الشركة القابضة وشركات التوزيع لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق القوانين واللوائح بكل حسم؛ لضمان حقوق الدولة وتحقيق العدالة بين المشتركين الملتزمين.

