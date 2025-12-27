إعلان

2769 منفذًا في المحافظات.. تفاصيل المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"

كتب : علاء عمران

10:48 ص 27/12/2025

مبادرة كلنا واحد

كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي جرى مدّها لمدة شهر اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية، إلى جانب مستلزمات وملابس الشتاء، للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية، بنسبة تخفيض تصل إلى 40%، بجميع محافظات الجمهورية.
وأضافت أن تنفيذ المبادرة يتم بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وفي إطار الاستعداد لموسم الشتاء، أشارت الوزارة إلى التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية ضمن المبادرة، مع التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة، بإضافة أسواق تجارية كبرى، وموردين للحوم والخضار والفاكهة، وتجار جملة وتجزئة.
وأوضحت أن عدد الكيانات التجارية المشاركة بلغ 65 سلسلة تجارية، و14 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2769 منفذًا بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.
كما تواصل الوزارة طرح السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان"، والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية الهادفة إلى تقديم أوجه الدعم والرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

