جامعة سوهاج تنضم لأول ميثاق أخلاقي للتطوع بمصر

سوهاج - عمار عبد الواحد:

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في فعالية "شهر التطوع" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز ثقافة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الأهلي، والتي أقيمت في رحاب جامعة القاهرة بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولفيف من ممثلي الجهات الحكومية والرسمية والدولية، وبمشاركة نحو 3000 متطوع من مختلف محافظات الجمهورية يمثلون جميع مؤسسات التحالف الأعضاء.

وأعرب "النعماني" عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الملهم، موضحًا أن ما شاهده من مشاركة واسعة لآلاف المتطوعين، خاصة من شباب الجامعات، يؤكد أن روح العطاء متجذرة في مصر، وأن التطوع ليس مجرد جهد يُبذل، بل رسالة إنسانية واستثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

وأكد "النعماني" خلال حضوره مراسم توقيع الميثاق الأخلاقي أن جامعة سوهاج تفخر بكونها شريكًا فاعلًا وعضوًا في أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر، معتبرًا أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع وتنميته، مقدمًا تحية تقدير لكل متطوع ويد امتدت بالعطاء لتكون شريكًا أساسيًا في التنمية.

وجدير بالذكر أنه تم إطلاق "منصة إنسان"، وهي أول منصة من نوعها في الشرق الأوسط تهدف إلى حوكمة العمل التطوعي وتوثيق ساعات التطوع عبر شهادات رقمية معتمدة باستخدام كود الاستجابة السريع (QR Code)، بما يضمن حفظ حقوق المتطوعين وتوثيق مجهوداتهم رسميًا، حيث سجل نحو 33 ألف متطوع من بين 100 ألف متطوع دائم على المنصة بنسبة 33٪، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.

وشمل اليوم عرض فيلم وثائقي بعنوان «التطوع في مصر»، واستعراض نماذج وتجارب اجتماعية ناجحة وملهمة، بالإضافة إلى جلسات حوارية شبابية لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تهدف إلى تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي بين المتطوعين من مختلف المحافظات والمؤسسات.