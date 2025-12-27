5 أخطاء تؤدي إلى نفاد شحن العداد "أبو كارت"

كتب- محمد صلاح:

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك توجيهات وتحذيرات للمواطنين من بعض السلوكيات التي تؤدي إلى نفاد شحن العدادات بشكل أسرع من المتوقع؛ لزيادة الوعي وتجنب انقطاع التيار المفاجئ.

ويوضح "مصراوي" أبرز 5 أخطاء شائعة تؤدي إلى نفاد شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع، كالتالي:

1 - ترك الأجهزة الكهربائية موصلة بالكهرباء دون استخدام؛ مثل شواحن الهاتف أو أجهزة التلفاز، مما يؤدي إلى سحب طاقة مستمرة.

2 - عدم فصل السخان الكهربائي بعد الاستخدام؛ حيث يعد من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة.

3 - تشغيل التكييف على درجات حرارة منخفضة أقل من 24 درجة؛ مما يزيد من استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

4 - ترك الإضاءة تعمل في أكثر من غرفة دون الحاجة إليها.

5- تحميل العداد بأجهزة كهربائية تفوق قدرته؛ مما يؤدي إلى سحب كهرباء أعلى من المسموح.

ونوه الجهاز بضرورة وأهمية متابعة استهلاك العداد بشكل دوري من خلال شاشة العداد، والتعرف على معنى الأكواد الظاهرة عليه، مع ضرورة قراءة كتيب الإرشادات الخاص بالعداد أو التواصل مع شركة الكهرباء للاستفسار عن أي خلل.

