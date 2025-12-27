رئيس وزراء ماليزيا يرحب بوقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند

كوالالمبور(ماليزيا)- (د ب أ)

رحب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ببدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار ظهر اليوم السبت الذي تم التوصل إليه بين كمبوديا وتايلاند.

وقال رئيس وزراء ماليزيا على وسائل التواصل الاجتماعي إن قرار وقف القتال وإبقاء القوات في مواقعها يعكس اعترافا مشتركا بضرورة ضبط النفس وفوق كل شيء لمصلحة المدنيين، حسب صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم السبت.

وأضاف أنور إبراهيم "يحدد البيان المشترك إجراءات عملية وإيجابية، بما في ذلك التحقق من قبل فريق مراقبي رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتواصل المباشر بين السلطات الدفاعية. وتقدم هذه الإجراءات أساسا للاستقرار وأنا على أمل أن يلتزم بها الجانبان التزاما تاما".

وتابع "مع تسليم ماليزيا رئاسة آسيان إلى الفلبين في منتصف ليلة الأول من يناير 2026، سندعم جميع الجهود لضمان الوفاء بهذه التعهدات والحفاظ على مكانة آسيان ومصداقيتها منطقة سلام".

وكان وزيرا الدفاع في تايلاند وكمبوديا قد وقعا في وقت سابق صباح اليوم السبت اتفاقا يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار عقب أسابيع من الاشتباكات الحدودية.

ويشمل وقف إطلاق النار جميع أنواع الأسلحة والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والأهداف العسكرية في جميع المناطق.