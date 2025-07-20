كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المرج

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإلقاء زجاجات بها مادة قابلة للاشتعال بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 29 مارس الماضي، إذ تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرفين من السكان بسبب خلافات حول الجيرة، وأسفرت عن إصابة خمسة أشخاص بجروح قطعية متفرقة. وتبين أن الطرفين تبادلا الاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء تخلصوا منها بعد الواقعة.

تم ضبط أطراف المشاجرة في حينه، واتُخذت الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

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