الداخلية: ضبط 230 قضية مخدرات و61885 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وتكثيف السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 229 قضية مخدرات، و109 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 61,885 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة وزارة الداخلية في فرض الانضباط وملاحقة العناصر الإجرامية، والتصدي لحائزي الأسلحة غير المرخصة وتجارة المواد المخدرة.





