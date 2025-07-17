إعلان

الداخلية: ضبط 230 قضية مخدرات و61885 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

12:43 م الخميس 17 يوليو 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وتكثيف السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 229 قضية مخدرات، و109 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 61,885 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتأتي هذه الجهود استمرارًا لخطة وزارة الداخلية في فرض الانضباط وملاحقة العناصر الإجرامية، والتصدي لحائزي الأسلحة غير المرخصة وتجارة المواد المخدرة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية أعمال البلطجة قضية مخدرات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق الملاحة الجوية والنهرية ورفع درجة الاستعداد
تحذير للسائقين.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وشوائب عالقة تُعيق الرؤية