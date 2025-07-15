حبس سيدة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من محل بالجيزة



كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق في الجيزة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من محل في الوراق، كما طالبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها لاستكمال التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من جواهرجي، أفاد فيه بتورط سيدة بسرقة مشغولات ذهبية من المحل الخاص به.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمة، وبإعداد كمين لها، تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات.