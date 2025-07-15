إعلان

حبس سيدة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من محل بالجيزة

11:14 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

ضبط سيدة - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- صابر المحلاوي:
قررت جهات التحقيق في الجيزة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من محل في الوراق، كما طالبت النيابة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها لاستكمال التحقيقات.
وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من جواهرجي، أفاد فيه بتورط سيدة بسرقة مشغولات ذهبية من المحل الخاص به.
وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمة، وبإعداد كمين لها، تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبس سيدة مشغولات ذهبية سرقة مشغولات ذهبية الأجهزة الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة