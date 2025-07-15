حادث مروع في البساتين.. طالب يصدم ميكروباص ويهرب بعد إصابة 11 راكبًا

كتب- أحمد أبو النجا:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالاصطدام بسيارة ميكروباص، ما أسفر عن انقلابها وإصابة عدد من مستقليها بالقاهرة.

وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا بانقلاب ميكروباص وإصابة 11 شخصًا من مستقليه، إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء سيره بأحد الطرق السريعة بدائرة القسم، ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات والفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررًا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية، ولعدم حمله أي تراخيص.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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