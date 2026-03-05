إعلان

الداخلية تنفي مزاعم التعدي على نزيلة داخل مركز إصلاح

كتب : محمد الصاوي

01:02 ص 05/03/2026 تعديل في 01:03 ص

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بإضراب نزيلة بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام للتعدي عليها لفظياً من قِبل إحدى الطبيبات بذات المركز بمعاونة إحدى النزيلات الجنائيات، اليوم الخميس.

وأكد المصدر على أن المذكورة غير مضربة عن الطعام وتتلقى الرعاية الكاملة أسوة بباقي النزيلات، وأن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها كافة الإمكانيات الصحية والمعيشية للنزلاء وفقا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تعدي طبية على نزيلة مزاعم إخوانية معهد الأمن على نزيلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
حوادث وقضايا

تحطيم سيارة وعلقة ساخنة.. كواليس مشاجرة "الرؤية" الدامية في شوارع حلوان|
إيران تهدد باستهداف مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي النووي
شئون عربية و دولية

إيران تهدد باستهداف مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي النووي
توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
مصراوى TV

توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
أهالي المطرية يستعدون لتقديم وجبات المحشي لضيوف حفل الإفطار المقرر إقامته
أخبار وتقارير

أهالي المطرية يستعدون لتقديم وجبات المحشي لضيوف حفل الإفطار المقرر إقامته
غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
شئون عربية و دولية

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان