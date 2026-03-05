

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بإضراب نزيلة بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام للتعدي عليها لفظياً من قِبل إحدى الطبيبات بذات المركز بمعاونة إحدى النزيلات الجنائيات، اليوم الخميس.

وأكد المصدر على أن المذكورة غير مضربة عن الطعام وتتلقى الرعاية الكاملة أسوة بباقي النزيلات، وأن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها كافة الإمكانيات الصحية والمعيشية للنزلاء وفقا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.