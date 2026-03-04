إعلان

الحرس الثوري: استهدفنا وزارة الدفاع الإسرائيلية ومطار بن جوريون

كتب : عبدالله محمود

11:53 م 04/03/2026 تعديل في 05/03/2026

إيران تستهدف وزارة الدفاع الإسرائيلية ومطار بن جور

أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف وزارة الدفاع الإسرائيلية ومطار بن غوريون بصواريخ فرط صوتية ومسيرات هجومية.

تدمير 7 رادارات متطورة لأمريكا وإسرائيل

وقال الحرس الثوري، في بيان اليوم الأربعاء، أنه دمر 7 رادارات متطورة، متابعًا: "باتت أعين أمريكا وإسرائيل في المنطقة عمياء".

وأوضح الحرس الثوري، أن الهجمات على إسرائيل والقواعد الأمريكية ستكون أشد وأوسع نطاقا خلال الأيام المقبلة.

وأكد الحرس الثوري، أن دوي الإنذارات المستمر في الأراضي المحتلة إسرائيل يثبت استدامة إطلاقهم للصواريخ للانتقام من العدو.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة فارس بأن الحرس الثوري الإيراني استخدم لأول مرة في هجماته مسيّرة من طراز "حديد 110"، مشيرة إلى أنها أسرع مسيرة انتحارية إيرانية.

وكان الحرس الثوري أعلن إطلاق الموجة الـ18 من عملية "الوعد الصادق 4"، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران.

