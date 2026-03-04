"ساب السريع وطلع على الرصيف".. ضبط سائق ميكروباص "الاستعراض" بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير أعلى الرصيف المخصص للمشاة، معرضاً حياته وحياة المواطنين للخطر بأحد شوارع القاهرة، في مشهد أثار استياء وغضب المتابعين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه فور رصد الفيديو، قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإجراء الفحص الفني وتتبع خط سير المركبة، حيث أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وتبين أنه (سائق - مقيم بمحافظة القليوبية).

هوس الاستعراض

وبمواجهة المتهم أمام جهات الأمن، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبرر قيامه بالسير فوق الرصيف هرباً من الكثافات المرورية وبقصد "اللهو والاستعراض" بالسيارة.

تم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائد، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"