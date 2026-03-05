إعلان

إيران تهدد باستهداف مفاعل "ديمونا" الإسرائيلي النووي

كتب : محمود الطوخي

12:42 ص 05/03/2026

مفاعل ديمونا

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول عسكري إيراني، الأربعاء، إن طهران ستستهدف موقع "ديمونا" النووي الإسرائيلي إذا سعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى تغيير النظام في إيران.

أهداف واشنطن وتجنب تغيير النظام في إيران

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن تغيير النظام في إيران يعتبر نتيجة ثانوية للحرب وليس هدفها الأساسي المباشر.

وحددت ليفيت 4 أهداف رئيسية للعملية العسكرية الجارية، تتمثل في تدمير البحرية الإيرانية، وشل البرامج الصاروخية والنووية، وضمان عدم قدرة النظام على دعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.

القوات البرية ومسألة تغيير النظام في إيران

وأوضحت ليفيت أن تحقيق هذه النتائج الاستراتيجية لا يتطلب بالضرورة وجود قوات برية أمريكية في إيران بالوقت الحالي، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تركز على الضربات النوعية.

واعتبرت ليفيت، أن تصفية القادة الإيرانيين أمر مرحب به من قبل واشنطن، لكنه لا يقع ضمن قائمة الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي تسعى العملية لتحقيقها بشكل مباشر لتقويض قدرات طهران.

مستقبل المنطقة بعد تغيير النظام في إيران

وشددت ليفيت على رفض الولايات المتحدة بقاء طهران تحت قيادة نظام وصفته بـ"الإرهابي المارق"، موضحة أن أي نجاح في القضاء على العناصر الإرهابية يعد يوما سعيدا للشعب الأمريكي، دون أن يغير ذلك من خطة عدم إرسال قوات برية حاليا.

وذكرت المتحدثة، أن الرئيس الأمريكي يدرس ويناقش مع مستشاريه الدور الذي ستلعبه واشنطن في المنطقة بمجرد انتهاء الحرب، مع مراقبة الجداول الزمنية والنتائج الميدانية بدقة لضمان النجاح الفعال للعملية العسكرية القائمة قبل اتخاذ أي قرار جديد.

