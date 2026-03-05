شيعت الكويت، يوم الأربعاء، الطفلة إلنا عبدالله البالغة من العمر 11 عاما إلى مثواها الأخير في مقبرة الصليبخات، بعدما فارقت الحياة نتيجة إصابتها جراء سقوط الشظايا الإيرانية في الكويت على منزل أسرتها بمحافظة العاصمة.

تفاصيل سقوط الشظايا الإيرانية على المناطق السكنية

تحول مشهد التشييع إلى لحظات حزينة امتزجت فيها الدموع بالدعوات، حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة لمواساة والد الطفلة ومشاركة الأسرة مصابها الأليم.

وهزت الحادثة الشارع الكويتي، معيدة تسليط الضوء على المخاطر الناتجة عن سقوط الشظايا الإيرانية في الكويت وتداعيات التصعيد العسكري المستمر في المنطقة وتأثيره المباشر على حياة المدنيين الآمنين في منازلهم.

كلمات والد ضحية الشظايا الإيرانية في الكويت

وفي مشهد مؤثر خلال مراسم الدفن، تحدث والد الطفلة عبدالله قائلا: "هي من مواليد الكويت، وهي نعمة من رب العالمين أعطاني إياها وأخذها"، معبرا عن شكره وتقديره لحكومة الكويت على وقوفها الدائم بجانبه في هذه المحنة.

وأوضح الأب، أن طفلته كانت نائمة برفقة شقيقتها لحظة سقوط الشظايا الإيرانية، مشيرا إلى أن لديه طفلتين، توفيت إحداهما بينما لا تزال الأخرى والأم في حالة صحية مستقرة.

بيان وزارة الصحة حول ضحايا الشظايا الإيرانية في الكويت

وأكدت وزارة الصحة الكويتية، أن الطفلة فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة داخل المستشفى، رغم كافة محاولات الإنقاذ المكثفة التي بذلتها فرق الطوارئ الطبية.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي، أن والدة الطفلة و3 من أقاربها أصيبوا بجروح متفاوتة نتيجة سقوط الشظايا الإيرانية، مؤكدة استمرار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء التام من الإصابات التي لحقت بهم.

توضيح الجيش الكويتي بشأن الشظايا الإيرانية

من جهته، أصدر الجيش الكويتي بيانا أوضح فيه أن سقوط الشظايا الإيرانية على أحد المنازل في منطقة سكنية بمدينة الكويت جاء خلال قيام القوات المسلحة بمهامها الدفاعية.

وأكد البيان أن وحدات الدفاع الجوي كانت تتصدى لـ"عدة أهداف جوية معادية" في أجواء البلاد، مما أدى لتناثر الحطام وسقوط الضحايا والمصابين، مشددا على أن القوات تواصل العمل على حماية سماء الوطن من أي تهديدات خارجية.