صدر عدد شهر فبراير عام 2026 من مجلة "عالم الكتاب" التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور خالد أبو الليل، واحتل الناقد والمفكر الثقافي شكري عياد متن المجلة، التي يترأس تحريرها الشاعر عزمي عبد الوهاب، وذلك بمناسبة تعاقد الهيئة مع أسرة الراحل الكبير لإصدار الأعمال الكاملة له، حيث خصصت له المجلة ملفها الرئيسي، الذي أعده الدكتور أحمد يوسف علي، الناقد والباحث الأكاديمي المرموق، أستاذ النقد والبلاغة ووكيل آداب الزقازيق.

اشتمل الملف على العديد من المقالات والدراسات والشهادات عن الراحل شكري عياد، على رأسها المقال الذي كتبه الناقد الراحل عبد المنعم تليمة بعنوان: القوة الناقدة والقوة الخالقة، ومقال للدكتور صلاح عبادة الباحث في عالم ونقد شكري عياد بعنوان: شكري عياد ميلاد دائم، وجاء مقال د. محمد هندي تحت عنوان: دائرة الإبداع .. حين يتحول النقد لقيمة إدراكية منتجة، وكتبت د. نهال أحمد يوسف عن شكري عياد في المختبر الغربي، وكتبت الناقدة المعروفة اعتدال عثمان عن شكري عياد كمشروع نقدي متجدد.

أما مساهمة د. أحمد يوسف فجاءت تحت عنوان: العودة إلى منبع فياض متجدد، وعن تداخل الأنواع الأدبية في النص السردي كتب الناقد والأكاديمي الراحل د. عبد السلام الشاذلي، الذي ألقى في مقاله الضوء على جوانب الإبداع الأدبي في مجالي القصة القصيرة والمقالة القصصية عند شكري عياد، واختتم الملف بمقال للدكتور هدى شكري عياد بعنوان: أبي الذي قفز فوق الأشواك.

شمل عدد فبراير من "عالم الكتاب" العديد من الأبواب مثل "ثنائيات" الذي شمل موضوعين أحدهما عن استفادة يحيى حقي من "معطف" الكاتب الروسي الكبير جوجول، والثاني عن العلاقة بين هيمنجواي وماركيز، الذي كان يراه أستاذا له، وكذلك يتناول باب صوت وصورة فيلم "العراب" الذي يكشف قبح الرأسمالية، وفي باب حوارات نشرت المجلة حوارا مع الكاتب البلغاري أنطون بايف ترجمته إلى العربية ابتهال الشايب.

ويضم باب سور الأزبكية مقالا عن نجيب محفوظ، كتبه الطاهر أحمد مكي في صحيفة إسبانية، ويعد أول من قدم نجيب محفوظ للغرب، ويعرض هذا الباب لمنجز الحاج مدبولي في عالم النشر، وسلسلة "صفحات من تاريخ مصر"، وفي باب "ضفاف" ألقت المجلة نظرة على ما يجري في ثقافة العالم في اللحظة الراهنة عبر موضوعات مثل: العالم يقتل الشعراء عن الشاعرة رينيه جود، التي قتلتها شرطة الهجرة الأمريكية تحت عنوان: العالم يقتل الشعراء، ويوكيو ميشيما ساموراي اليابان الأخير بمناسبة مرور56 عاما على انتحاره المعلن.

في باب خارج النص نشرت المجلة العديد من الموضوعات مثل: العطر.. رائحة الفرد تحدد هويته، وميمي الشربيني.. للشاعرية مظاهر كثيرة، والرئيس ماكرون في أحدث كتاب عنه: تكنوقراطي بملامح طفولية، والأسئلة الأولى وفخ المعرفة الجاهزة، وكتاب يونج الأحمر، إضافة إلى الموضوعات الخاصة بباب مراجعات، الذي يحتوي على عدد من المراجعات النقدية لمجموعة من الإصدارات المصرية والعربية.