إيران وكردستان تنفيان هجوم الأكراد العراقيين على الأراضي الإيرانية

كتب : عبدالله محمود

01:39 ص 05/03/2026

إيران وكردستان

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر أمني مطلع نفيه الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية بشأن دخول آلاف من عناصر جماعات كردية مسلحة عبر الحدود العراقية إلى الأراضي الإيرانية.

وأكدت المصادر الإيرانية أن أمريكا وإسرائيل، بعد إخفاقهما في تحقيق أهدافهما ميدانيا، تسعيان حاليا إلى زعزعة الروح المعنوية للشعب الإيراني عبر حرب نفسية، مشيرة إلى أنه لم يمر أي شخص عبر الحدود الإيرانية.

وأضاف المصدر الإيراني أن الأمن يسود على امتداد حدود محافظة إيلام مع العراق، وأن القوات العسكرية والأمنية تدافع بشكل كامل عن سيادة البلاد وحدودها.

وشدد المسؤول الأمني على ضرورة عدم القلق إزاء الحملات النفسية للعدو، داعيا المواطنين إلى متابعة الأخبار عبر وسائل الإعلام الموثوقة.

كردستان تنفي عبور أي كردي عراقي إلى الأراضي الإيرانية

ومن جانبه، قال نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان عزيز أحمد، إنه لم يعبر أي كردي عراقي الحدود إلى إيران.

الحرب في إيران هجوم بري على إيران الفصائل الكردية العراقية أمريكا وإسرائيل

