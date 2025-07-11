اندلاع حريق هائل بمصنع منظفات ومواد بلاستيكية في بدر

كتب- صابر المحلاوي:

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة بدر، اليوم الجمعة، حريقًا ضخمًا اندلع داخل مصنع متخصص في إنتاج المنظفات والمواد البلاستيكية، دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وتلقى قسم شرطة بدر بلاغًا يُفيد باندلاع حريق هائل داخل أحد المصانع، وسط تصاعد كثيف للأدخنة وسرعة انتشار النيران نتيجة طبيعة المواد القابلة للاشتعال بالمكان.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بأربع سيارات إطفاء مدعومة بثلاثة خزانات مياه كبيرة، لمحاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المصانع والمنشآت المجاورة، لاسيما مع وجود مصانع تحتوي على مواد خطرة.

وفي إطار خطة التعامل مع الحريق، تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة، وإغلاق منافذ الغاز، كما فُرض كردون أمني بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين محيط الحريق ومنع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، فيما تُجري الأجهزة الأمنية تحريات موسعة للوقوف على ملابسات اندلاع النيران، مع تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.