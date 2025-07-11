تنفيذ 83 ألف حكم قضائي وضبط 314 قضية مخدرات خلال يوم واحد



كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 314 قضية مخدرات، و212 قطعة سلاح ناري، إضافة إلى تنفيذ 83,497 حكمًا قضائيًا متنوعًا في إطار خطة موسعة لتطهير الشوارع من الجريمة.

وشنّ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية استهدفت عدداً من المراكز وأقسام الشرطة، وحققت نتائج قوية في ضبط المواد المخدرة والأسلحة وتنفيذ الأحكام.

ففي أسوان، تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، أسفرت عن مصادرة نحو 7 كجم حشيش، و2 كجم بانجو، إضافة إلى كميات من الهيروين والشابو، كما تم ضبط 5 قطع سلاح ناري بدون ترخيص شملت: 2 بندقية خرطوش، طبنجة، و2 فرد خرطوش، بحوزة 6 متهمين، بينهم 4 لهم معلومات جنائية، إلى جانب تنفيذ 824 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أما في دمياط، فتم ضبط 4 قضايا جلب مخدرات، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم حشيش، 8 كجم بانجو، أكثر من 10 كجم هيدرو، وكميات من الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 3 قطع سلاح ناري (3 فرد خرطوش)، بحوزة 4 متهمين، بينهم 3 مسجلين خطر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.