الدكتور مصطفي الشاذلي رئيسا لمجلس قسم الأمراض الصدرية بطب القاهرة

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور مصطفي ابراهيم علي الشاذلي رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المنظومة الأكاديمية والطبية، وتعزيز كفاءة الأداء العلمي والإداري داخل الكلية، باعتبارها قلعة الطب في مصر وافريقيا والشرق الاوسط.

وبحسب بيان، أكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا القرار يأتي في ضوء ما يتمتع به الدكتور مصطفى الشاذلي من كفاءة علمية وخبرة أكاديمية وطبية متميزة، وسجل مهني حافل في مجال الأمراض الصدرية، بما يؤهله لقيادة القسم خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأضاف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا باختيار القيادات الأكاديمية القادرة على مواكبة التطورات العلمية والطبية الحديثة، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع، مشددًا علي أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية والطاقات البشرية المتاحة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل كلية طب قصر العيني، وتهيئة بيئة تعليمية وبحثية محفزة للطلاب والباحثين، تدعم الإبداع والتميز، وتعزز مكانة الكلية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"

الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. حلقات الذكر والتواشيح تجذب الزوار اليوم