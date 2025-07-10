القبض على قائد موتوسيكل عرض حياة المارة للخطر بطنطا

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن أداء قائد دراجة نارية حركات استعراضية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية المشار إليها بدون لوحات معدنية وقائدها عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو، وتحفظت الشرطة على الدراجة النارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.