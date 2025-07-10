كتب- عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص يعتدي على آخر بسلاح أبيض أمام مدخل أحد العقارات بمحافظة الإسكندرية، وسط مزاعم بهروبه بعد ارتكاب الواقعة.

وتبين أنه بتاريخ 4 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثالث المنتزه بلاغًا بوقوع مشاجرة أمام مدخل عقار بدائرة القسم، بين تاجر مقيم بالعقار، وفني ألوميتال يُعد زوج شقيقة زوجته.

وتبين أن الخلاف نشب إثر ترك زوجة المتهم منزلها وانتقالها للإقامة لدى شقيقتها بمنزل المجني عليه، ما دفع الجاني للتوجه إلى هناك، حيث تطورت مشادة كلامية إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم على التاجر باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله في الحال.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم فور ارتكاب الجريمة، وعُثر بحوزته على السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بتنفيذ الجريمة بسبب خلافات عائلية.

وأُحيلت الواقعة للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.