كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من تعرضه للاعتداء بالضرب باستخدام عصي خشبية أثناء قيادته سيارته بأحد الطرق بمحافظة البحيرة، ما تسبب في إحداث تلفيات بالمركبة.

وبالفحص، تبين أن مركز شرطة إدكو تلقى بلاغًا من سائق أفاد بتعرضه للاعتداء من جانب 4 أشخاص وسيدة، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، حيث قاموا بالتعدي عليه باستخدام عصي خشبية خلال قيادته السيارة، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم تتعلق بالجيرة، دون وقوع إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبحوزتهم عصوان خشبيتان المستخدمتان في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.