أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم خفض معدل إنارة الشوارع ليصل إلى نحو الثلث، في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة.

وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن الحكومة تتابع بشكل مستمر توافر السلع وزيادة مدة الاحتياطي الاستراتيجي، مشددًا على أهمية الموازنة بين ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الشق الأمني، موضحًا أنه في حال وجود زيادة كبيرة في معدلات إظلام الشوارع سيتم مراجعة الأمر.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأضاف رئيس الوزراء أن العالم يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، مؤكدًا ضرورة إدراك المواطنين لحجم التحديات الحالية، خاصة في ظل تداعيات الأزمات العالمية والحرب في الشرق الأوسط.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، وتقليل التحركات غير الضرورية، مؤكدًا أن مصر اتخذت إجراءات استباقية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الراهنة.

