انتقل فريق من النيابة إلى موقع حريق مصنع ومخزن ملابس في الدور الأرضي لعقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة الزيتون بالقاهرة، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق، و5 في حالة خطرة.

كما أمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على حالة العقار، والتأكد مما إذا كان قد لحق به ضرر جراء الحريق أم لا.

كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

تفاصيل حريق مصنع ومخزن ملابس بحلمية الزيتون

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، أمس الثلاثاء، بلاغًا يفيد باشتعال حريق داخل مصنع ومخزن ملابس بالطابق الأرضي في العقار رقم 4 بشارع سرايا القبة بحي الزيتون.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالانتقال تبين مصرع 7 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق، و5 في حالة خطرة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها لباقي طوابق العقار المكون من 12 طابقًا، وإنقاذ الأسر العالقة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الأجهزة الأمنية.

