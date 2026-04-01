استشاط "أحمد ش. ك"، 32 سنة، غضبًا من معاملة زوجته التي تحملها على مدار 7 سنوات، حتى انفجر خلافهما فجر ليلة الـ27 من رمضان الماضي، وقرر أن ينهي كل شيء بطريقته، فخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

لم يكتف أحمد بالجريمة، وجلس بجوار الجثة يفكر كيف يتخلص منها، انتظر حتى جنح الظلام، وحملها إلى بئر للصرف الزراعي على طريق قرية الطود بمركز إيتاي البارود، في محاولة منه لإخفاء آثار الجريمة.

في صباح اليوم التالي، حرر المتهم محضرًا مزيفًا بادعاء اختفاء زوجته، معتقدًا أن هذا سيخفي جريمته عن أعين الجميع، غير مدرك أن الحقيقة كانت تنتظره من خلال خيوط صغيرة لم يتوقعها.

شهادة الابن تكشف القتل.. مؤبد لعاطل البحيرة بعد جريمة مروعة

الابن الصغير، الذي كان شاهدا وهو يعتدي على والدته، لم يستطع الصمت، وكان حديثه هو الشرارة التي كشفت الجريمة أمام النيابة.

مع سماع أقوال الطفل، بدأ فريق البحث في تضييق الخناق على المتهم، وتم جمع الأدلة والبينات التي ربطت محاولات التغطية بالجريمة، فانهار أحمد واعترف بكل تفاصيل الليلة السوداء، الخلاف، والضرب، والخنق، وحمل الجثة إلى البئر.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثة، بينما أجرت النيابة معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

وانتهت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية، التي نظرت في القضية، وفي جلسة النطق بالحكم، قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار حسام الصياد، بالسجن المؤبد على المتهم.

