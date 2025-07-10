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تجديد حبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام

12:57 م الخميس 10 يوليه 2025

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كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 11 سائقًا لتعمدهم السير عكس الاتجاه بالطريق العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

البداية عندما رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي إحدى عشرة سيارة، من بينها مركبات ميكروباص وأتوبيس خاص، بالسير عكس الاتجاه في الطريق العام، وذلك بطريق العاشر من رمضان في اتجاه مدينة بلبيس، بما يشكل خطرًا بالغًا على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق، وأجرى رجال الشرطة تحريات عاجلة أسفرت عن تحديد المركبات وضبط قائديها.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهمين بشأن ما نُسب إليهم من اتهامات بتعمد السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر، وأمرت بعرضهم على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، فتبين تعاطي سائقَيْن منهم لجوهر الحشيش المخدر.

كما طلبت النيابة العامة تحريات مباحث المرور حول الواقعة، وأسفرت عن ارتكاب المتهمين لها، وكلفت الجهات الفنية المختصة بفحص المركبات المتحفظ عليها فنيًا وأمنيًا، وأصدرت قرارها بحبس السائقين أربعة أيام احتياطيًا، وجاري استكمال التحقيقات.

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سائق محكمة جنايات القاهرة الطريق العام
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