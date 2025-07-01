علاقة تعارف تنتهي بطفل "سفاح" وعقد قران يُنهي المأساة

كتب- رمضان يونس:

قررت الدائرة "3" جنايات العمرانية بمحكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود محمد عبد الحميد، تأجيل محاكمة عاطل في واقعة اتهامه بهتك عرض فتاة قاصر بمنطقة العمرانية، إلى جلسة 2 أغسطس المقبل لإتمام عقد قران المتهم على المجني عليها رسميًا من عدمه مع إستمرار حبسه.

ترأس هيئة الدائرة المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر علي علي الزيات وسمير جابر عبد الجواد، وسكرتارية طلعت عبده.

أسندت النيابة العامة في القضية رقم 16381 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 7145 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "موسى .ج" تهمة هتك عرض المجني عليها الطفلة "ك. أ" والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد مستغلًا حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك في غضون عام 2023 بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال الطفلة المجني عليها، وأكدت أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بالمتهم وانتقلت للعيش معه في شقته بمنطقة الهرم، وبعد أشهر من علاقتهما اكتشفت أنها حملت منه سفاحًا فأبلغت بالواقعة عقب وضعها للجنين بعدما فشل عشيقها في التخلص من الحمل.

واستجوبت النيابة العامة"موسى"، وقال إنه تعرف على المجني عليها ونشأت بينهما علاقة عاطفية على أثرها حملت الطفلة منه سفاحًا وحين عرضت عليه الأمر نصحها بإجهاض الجنين لكنها أبت وحين وضعت أبلغت الشرطة بما جرى.

وأحال المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتى أجلت القضية إلى جلسة 2 أغسطس المقبل لإتمام عقد قران المتهم على المجني عليها رسميًا.