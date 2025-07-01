الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على سيدة بكفر الشيخ

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة إحدى السيدات من شقيق زوجها لاعتدائه عليها بالضرب في كفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ)، بسؤالها قررت بتضررها من شقيق زوجها (مزارع – مقيم بدائرة المركز) لتعديه عليها بالضرب لوجود خلافات بينهما على مبلغ مالي.

تم ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.