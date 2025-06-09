الداخلية تكشف ملابسات سرقة سائق نقل ذكي بالإكراه في القاهرة

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصد منشور مدعوم بصورة، يتضمن ادعاء أحد سائقي شركات النقل الذكي بتعرضه للسرقة بالإكراه من قِبل أحد الأشخاص، باستخدام سلاح أبيض، والاستيلاء على هاتفه المحمول أثناء توصيله إلى إحدى المناطق بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة. وباستدعاء القائم على النشر وسؤاله، أفاد بأنه أثناء قيادته للسيارة، تواصل معه أحد الأشخاص وطلب توصيله لإحدى المناطق، وأثناء الرحلة قام الأخير بتهديده بسلاح أبيض، وسرق هاتفه المحمول ثم لاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. وبإرشاده، تم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، والسلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.