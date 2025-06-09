ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب – علاء عمران:

وجَّهت وزارة الداخلية ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهودها لمكافحة قضايا الاتجار بالعملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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