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الاشتباه في وفاة ألماني بالهرم والشرطة تحقق

08:45 م السبت 07 يونيو 2025

مديرية أمن الجيزة

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كتب - محمد شعبان:

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة واقعة وفاة ألماني الجنسية بالهرم غرب المحافظة.

مساء السبت تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط أجنبي بالشارع.

الفحص المبدئي أشار إلى الاشتباه في وفاة ألماني الجنسية سقط بشارع التعاون بجوار مقهى في ظروف غامضة، ونقله إلى مستشفى الهرم.

ووجه مفتش مباحث الفرقة ضباط البحث الجنائي بفحص مسرح البلاغ وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابساته كاملة.

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