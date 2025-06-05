إعلان

مصابان في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمعادي

08:37 م الخميس 05 يونيو 2025

انفجار أسطوانة غاز -أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

أصيب شخصان في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالمعادي جنوب القاهرة اليوم الخميس.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بمنطقة عرب المعادي ووجود مصابين.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة بالطابق الثاني بعقار مكون من ٤ أدوار بشارع أبو بريك مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين.

مستشفى مبرة المعادي استقبل المصابان للعلاج، وأخمدت قوات الحماية المدنية النيران الناجمة عن الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار المعادي الحماية المدنية حروق مستشفى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استمرار الارتفاع وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات
نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.. تغطية خاصة بالصور والفيديو
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟