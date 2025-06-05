مصابان في انفجار أسطوانة بوتاجاز بالمعادي

القاهرة - مصراوي:

أصيب شخصان في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بالمعادي جنوب القاهرة اليوم الخميس.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بمنطقة عرب المعادي ووجود مصابين.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة بالطابق الثاني بعقار مكون من ٤ أدوار بشارع أبو بريك مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين.

مستشفى مبرة المعادي استقبل المصابان للعلاج، وأخمدت قوات الحماية المدنية النيران الناجمة عن الحريق.