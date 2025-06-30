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5 حالات اختناق في حريق شقة بمصر الجديدة

12:30 ص الإثنين 30 يونيو 2025

حريق شقة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

سجل حريق شقة بمصر الجديدة 5 حالات اختناق بينهم اثنان من الدفاع المدني.

مأمور قسم شرطة مصر الجديدة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بميدان الإسماعيلية.

مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه وتبين بالفحص اشتعال النيران في شقة بالطابق الثالث للعقار رقم 38 والمكون من 6 طوابق.

ونتج عن الحريق 5 حالات اختناق جرى نقل حالة منهم -رجل إطفاء- إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج.

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حريق حريق شقة مصر الجديدة اختناق دفاع مدني
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