مقتل شاب وإصابة فتاة بطلق ناري في العين.. ماذا حدث في مشاجرة كفر غطاطي؟

كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة كفر غطاطي بالهرم مشاجرة دامية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تبادل إطلاق نار، أسفر عن إصابة فتاة بطلق ناري في العين ومصرع شقيق والدتها أثناء ملاحقته للمتهم.

بدأت القصة حين سمع أهالي كفر غطاطي أصوات صراخ وعراك بين طرفين، سرعان ما هدأوا لكنه كان هدوء ماقبل العاصفة، إذ اقتحم عدد من الأفراد الشارع مجددًا مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء.

بدأ إطلاق النار بشكل عشوائي في محاولة لبث الذعر، وتبادل أفراد العائلتين الأعيرة النارية وسط حالة من الفوضى، وفي تلك الأثناء كانت فتاة في العشرينات من عمرها، تقف في شرفة منزلها لمتابعة ما يحدث، لتسقط فجأة بعد إصابتها بطلق ناري في العين أدى إلى فقدانها.

يروي "محمد ربيع" خال الفتاة تفاصيل ما حدث لـ"مصراوي"، أنه تلقى مكالمة من زوج ابنة شقيقته، يخبره أنها أصُيبت بطلق ناري في عينها، فأسرع هو وشقيقه إلي منزلها لإنقاذها.

حين وصل محمد وشقيقه "كريم"، شاهدوا المتهم الذي أطلق نار، لاذ المتهم بالفرار لمكان أخر فلاحقوه حتى تمكنوا من الإمساك به، ووجدوا بحوزته بندقيتين "خرطوش"، وكانوا ينوون تسليمه للأجهزة الأمنية.

وأثناء عودتهما لتسليمه للأجهزة الأمنية التي حضرت لمكان البلاغ، خرج أحد أصدقاء المتهم وحاول تهريبه وأطلق عليهما عيار ناري من "فرد خرطوش" أصاب صدر "كريم" ليسقط جثة هامدة في الحال.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتم أقروا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة العامة التحقيقات.