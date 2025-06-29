استقبال آخر أفواج بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بمطار القاهرة | فيديو

كتب- علاء عمران:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، آخر أفواج حجاج بعثة حج القرعة العائدين إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، وفي ظل المتابعة المستمرة من بعثة حج القرعة لكافة خطوات الحجاج عقب الانتهاء من أداء المناسك، حيث وصل إلى مطار القاهرة الجوي آخر أفواج حجاج القرعة بعد أن أدوا الفريضة، وسط تيسيرات قدمتها بعثة حج القرعة التابعة للوزارة.

وقد شهد موسم الحج تقديم خدمات وتيسيرات متميزة للحجاج، شملت الإقامة في فنادق قريبة من الحرمين الشريفين، ومجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو ما لاقى إشادة كبيرة من الحجاج لما لمسوه من جهود مبذولة من بعثة الوزارة لتيسير أداء المناسك.

وعلت وجوه الحجاج الفرحة بعد أداء فريضة الحج، في ظل نجاح جهود بعثة حج القرعة في إحاطتهم بالرعاية الصحية والمعيشية، وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.

وهكذا، عاد ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد رحلة إيمانية صادقة، مُحملين بالآمال في أن تُغفر الذنوب وتعود صحائفهم بيضاء.

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