ضبط عاطلين انتحلا صفة موظفي بنوك واستوليا على بيانات بطاقات المواطنين

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطلين، لاتهامهما بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بعدد من البنوك، والنصب على المواطنين بهدف الاستيلاء على أموالهم.

وأفادت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، بقيام المتهمين – ولهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا – بالتواصل مع المواطنين منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء ببعض البنوك، وتمكنا عبر ذلك من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء وسرقة أرصدتهم المالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد ممارستهما للنشاط الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب 8 وقائع بنفس الأسلوب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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