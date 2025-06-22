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صورة على فيسبوك تقود لضبط سيارتين بلوحات مزورة وفاميه مخالف في أكتوبر

11:48 ص الأحد 22 يونيو 2025

حملة مرورية _أرشيفية

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفق بصورة، يظهر خلالها سيارتان تحملان لوحات معدنية مخالفة للوحات المؤمنة الرسمية، وتحملان أرقامًا متطابقة، بالإضافة إلى تركيب زجاج معتم "فاميه"، وذلك بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبفحص الواقعة من قِبل الأجهزة الأمنية، أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما، وتبيّن أنهما بدون تراخيص، وباستدعاء حائز السيارتين، أقر بقيامه بتصنيع اللوحات يدويًا بنفسه، نظرًا لعدم جواز ترخيص السيارتين قانونًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المتهم والمركبتين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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