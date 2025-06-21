كتب- علاء عمران:



نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الملتقى الثاني للمواطنة الرقمية تحت شعار: "تعلم – إحمي – إحترم"، وذلك بمركز بحوث الشرطة بـأكاديمية الشرطة، بحضور وزير الشباب والرياضة، وقيادات الوزارتين، ونخبة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، إلى جانب عدد من طلبة الجامعات المصرية وكلية الشرطة.



افتُتحت فعاليات الملتقى بكلمة ألقاها اللواء مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، نقل خلالها تحيات وزير الداخلية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالملتقى وحرصها على تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتبادل الخبرات العلمية والعملية بما يسهم في إكساب الشباب المهارات الرقمية الحديثة.



من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته، على الدور الوطني الهام الذي يقوم به رجال الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار، مشيدًا بتضحياتهم وجهودهم في خدمة الوطن. كما شدد على أهمية تعزيز وعي الشباب بمخاطر الفضاء الإلكتروني، وضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، ومواكبة التحول الرقمي بأدوات فعالة وآمنة.



وشهد الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية، أبرزها:جهود الحكومة في مواجهة تحديات التحول الرقمي وتعزيز المواطنة الرقمية، و

دور وزارة الداخلية في مكافحة العنف الرقمي وتحقيق الأمن السيبراني، وحماية البيانات الشخصية، ودعم مفاهيم المواطنة الرقمية لدى الشباب.



وفي ختام الفعاليات، نظمت الأكاديمية جولة تعريفية للمشاركين شملت مختلف كياناتها، للتعرف على منظومة التدريب والتأهيل التي تُمكّن ضباط الشرطة من مواكبة التحديات الأمنية المعاصرة.



وأعرب المشاركون عن تقديرهم لوزارة الداخلية، ممثلة في أكاديمية الشرطة، على حسن الاستقبال والتنظيم، والإمكانات التدريبية والعلمية والثقافية التي شاهدوها، والتي تعكس مستوى الإعداد المتميز لضباط الشرطة.

