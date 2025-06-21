بينهم طفل ووالدته.. مصدر أمني يكشف حصيلة ضحايا عقارات القبة المنهارة

كتبت - رمضان يونس:

كشف مصدر أمني حصيلة ضحايا حادث انهيار عقارات منطقة المليحة بحي حدائق القبة، حيث تم انتشال 9 جثث حتى الآن من بين الأنقاض، ويجري البحث عن 3 آخرين.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه جرى استخراج عدد من الضحايا من بين الركام، من بينهم والدة الطفلة "حور" التي توفيت أمس، وشقيقها البالغ من العمر 8 أعوام، بالإضافة إلى مسن يبلغ من العمر 68 عامًا، حيث تم إيداع الجثامين في مستشفيي الزيتون ومنشية البكري.

وشهدت منطقة حدائق القبة بالقاهرة انهيار عقارين سكنيين مكونين من أربعة طوابق، بالإضافة إلى تصدع جزئي بعقار ثالث مجاور، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف، إلى جانب استخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان وإخراجهم من العقار المتصدع.

كما أخلت قوات الحماية المدنية العقارات المجاورة تحسبًا لحدوث انهيارات جديدة، وتم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي من المنطقة كإجراء احترازي.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط العقارات المنهارة، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتسهيلًا لأعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض.

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انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"