رئيس أركان إسرائيل: قواتنا تتقدم في جنوب لبنان ومستعدون لمواجهة إيران

كتب : محمد جعفر

04:11 م 29/05/2026

إيال زامير

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن القوات البرية الإسرائيلية تواصل التقدم والعمل في جنوب لبنان، مؤكداً أن العمليات العسكرية مستمرة على الأرض ضمن ما وصفه بجهود إزالة التهديدات الأمنية.

وجاءت تصريحات زامير خلال زيارة أجراها إلى موقع عسكري على الجانب اللبناني، إذ قال: "حتى في هذه اللحظات، تتقدم قواتنا وتعمل".

مزاعم عن "ضرر غير مسبوق" بحزب الله

وزعم رئيس الأركان الإسرائيلي أن حزب الله تعرض لـ"ضرر تراكمي غير مسبوق"، مشيراً إلى أن الضربات الإسرائيلية طالت آلاف العناصر، إضافة إلى قادة كبار ومتوسطي الرتب داخل الحزب.

وأضاف زامير أن ما وصفه بـ"خط الدفاع الأمامي" في جنوب لبنان، والذي يشكل المنطقة الأمنية الإسرائيلية، "لا يحد من قدرات الجيش"، مؤكداً أن القوات ستتحرك في أي منطقة ترى فيها تهديداً مباشراً، وفق ما ذكر.

ربط العمليات بالمواجهة مع إيران

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن كل ضربة يتم توجيهها ضد حزب الله تمثل أيضاً ضربة ضد "المحور الإيراني والاستثمارات الإيرانية في المنطقة"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه طهران للحزب.

واختتم زامير تصريحاته بالتأكيد على أن الجيش مستعد لأي تطورات محتملة، قائلاً إن القوات الإسرائيلية تحافظ على مستوى عالٍ من الجاهزية لمواجهة إيران أيضاً.

الجيش الإسرائيلي إيران جنوب لبنان حزب الله إيال زامير

