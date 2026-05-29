في وقت متأخر من ليل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، شهد الخط الأول لمترو الأنفاق واقعة مثيرة تفجرت داخل عربة السيدات، فتحولت المطالبة بالخصوصية إلى معركة جسدية حامية أشعلت منصات التواصل الاجتماعي وانتهت أمام جهات التحقيق.

ليلة ساخنة داخل مترو الأنفاق

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل بمحطة الدمرداش، ووفقاً لشهود عيان، تدفق عدد من الركاب الرجال داخل العربة المخصصة للسيدات محطة تلو الأخرى.

حينما اعترضت الراكبات وتمسكن بحقهن في الأمان والخصوصية، تصاعدت حدة النقاش سريعاً لتتحول المشادة الكلامية إلى اشتباك جسدي وتبادل للضرب والصراخ تعالت أصداؤه داخل القطار.

روايات متضاربة

مقطع فيديو متداول أشعل السوشيال ميديا جدلا، انقسمت الآراء ليدلي كل بروايته.

زعم بعض المتابعين أن رجلا تعرض للاعتداء والضرب أولاً من الراكبات، ولم يفعل شيئاً سوى الدفاع عن نفسه وسط محاولات لتمزيق ملابسه.

في المقابل، ذهبت روايات أخرى إلى اقتحام الرجال للعربة ومخالفة القواعد هو السبب الرئيسي وراء اشتعال الأزمة.

التحريات تحسم الحقيقة

وحدة الرصد بوزارة الداخلية تفحص الفيديو الذي وثق الواقعة للوقوف على ملابساتها لتحديد المسؤوليات القانونية، ومعاقبة المتسببين في إثارة الفوضى وتهديد سلامة الركاب.