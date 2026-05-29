نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات سرقة بارات نحاسية من إحدى غرف الكهرباء بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جرائم السرقات.

تحريات الشرطة تكشف لصوص مدينة نصر

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، قاما باستهداف غرفة كهرباء والاستيلاء على بارات نحاسية منها.

ضبط المتهمين واستعادة المسروقات

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات التي شملت بارات نحاسية، وكشاف كهربائي، و4 مصاهر كهربائية، إلى جانب الأدوات المستخدمة في تنفيذ السرقة. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اعترافات المتهمين

كما تم استدعاء مسئول الشركة المتضررة، والذي تعرف على المضبوطات، وأفاد بعدم حدوث أي أعطال نتيجة واقعة السرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

