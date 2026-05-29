واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب مواجهة مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

حملات مباحث التموين

وفي هذا الإطار، شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات تموينية مكبرة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

كميات ضخمة من الدقيق

وأسفرت الحملات، التي نُفذت خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بالمخابز، كما تم التحفظ على ما يزيد عن 6 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

استراتيجية الداخلية

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

