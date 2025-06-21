2 مليون جنيه في حقيبة واحدة.. ضبط سيدة ونجلها بعد سرقة ورشة بالجمالية

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلل". وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما واقعتَي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط سيدة ونجلها، لقيامهما بسرقة مبلغ مالي قدره مليونا جنيه من داخل ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، حيث عُثر بحوزتهما على حقيبة بداخلها المبلغ المستولى عليه.

وفي واقعة أخرى، تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة". وبمواجهته، أقر بارتكابه أربع وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها.

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