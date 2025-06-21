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الجنايات تبدأ نظر محاكمة جامع قمامة متهم بقتل صديقه بالجيزة

07:00 ص السبت 21 يونيو 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة جامع قمامة متهم بضرب صديقه عمدًا خلال مشاجرة بينهما بأن سدد له طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في منطقة بولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة، بأن المتهم "ع. ب" جامع قمامة، بتاريخ 9 فبراير 2025 بدائرة قسم العجوزة في الجيزة ضرب المجني عليه "ع. ف" عمدا وكان ذلك على إثر مشاجرة مفتعلة منه وما أن سنحت له الفرصة حتى أشهر في وجهه سلاحًا أبيض "سكين".

أشار أمر الإحالة إلى قيام المتهم بتسديد ضربة للمجني عليه استقرت بصدره فأحدث إصابته الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضربة أفضت إلى موت المجني عليه.

واتهمت النيابة المتهم بإحراز سلاح بغير ترخيص وبغير مسوغ قانوني من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض "سكين" واستخدمه في غير الأحوال المصرح بها ذلك.

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جنايات الجيزة جريمة قتل
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