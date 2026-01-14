إعلان

طهران تحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية سقوط الضحايا بين المدنيين في إيران

كتب : مصراوي

02:44 ص 14/01/2026

أمير سعيد إيرواني

وكالات

حمل مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية سقوط الضحايا بين المدنيين في إيران بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال المندوب الإيراني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي يتحملان المسؤولية القانونية المباشرة عن مقتل المدنيين الأبرياء، وخصوصا من الشباب، بنتيجة ذلك، في إشارة إلى تصريحات ترامب الأخيرة حول الاحتجاجات في إيران.

أضاف المندوب، أن تصريحات ترامب، التي وصفها بـ"المتهورة"، تزيد من زعزعة الاستقرار السياسي وتحرض على العنف وتهدد سيادة وسلامة أراضي والأمن القومي لجمهورية إيران الإسلامية.

واعتبر إيرواني تصريحات ترامب انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المثبتة في ميثاق الأمم المتحدة.

ودعا المندوب الإيراني مجلس الأمن الدولي إلى أن يطالب الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي بالوقف الفوري للسياسات المزعزعة للاستقرار ومراعاة التزاماتهما الدولية.

وطالب المندوب كذلك مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بـ"إدانة كافة أشكال التحريض على العنف والتهديدات باستخدام القوة والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران من جانب الولايات المتحدة".

كما دعت طهران أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم وتحذير الولايات المتحدة من أي أخطاء قد تؤدي إلى أعمال عدوانية عسكرية ضد جمهورية إيران الإسلامية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث المحتجين الإيرانيين في تصريحاته يومي الاثنين والثلاثاء على مواصلة الاحتجاجات والسيطرة على المباني الإدارية.

وأضاف أنه قطع جميع الاتصالات بالمسؤولين الإيرانيين حتى "وقف القتل"، وأن "المساعدة في طريقها" إلى المتظاهرين، مهددا إيران باتخاذ "إجراءات قوية" لم يكشف عن طبيعتها بعد، وفقا لروسيا اليوم.

أمير سعيد إيرواني قتل المدنيين في إيران إيران الولايات المتحدة

