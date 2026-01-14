صحيفة: ترامب أمام خيارات عسكرية محدودة بشأن إيران



وكالات

قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه مجموعة محدودة من الخيارات العسكرية بشأن إيران، بعد أن تم نقل العديد من القوات والسفن إلى منطقة البحر الكاريبي.

أوضحت الصحيفة، أن إدارة ترامب تصر على أن لديها العديد من الخيارات العسكرية ضد إيران إذا استخدم النظام القوة ضد المتظاهرين، لكن هذه القائمة محدودة أكثر بكثير مما كانت عليه قبل عام.

أضافت أن القوات والسفن الأمريكية التي كانت ذات يوم تحت تصرف الرئيس تحولت إلى منطقة البحر الكاريبي، وعاد نظام دفاعي أمريكي كبير تم إرساله إلى الشرق الأوسط العام الماضي إلى كوريا الجنوبية، فيما يقول مسؤولو الإدارة إنه لا توجد خطط لتحريك الأصول الرئيسية.

وأشارت إلى أنه لا يزال بإمكان الرئيس أن يأمر بضربات جوية تستهدف القيادة الإيرانية أو المنشآت العسكرية، لكن خياراته اليوم أقل من يونيو، عندما دمرت الولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية.

وذكرت أنه يجب على الرئيس ترامب أن يجادل مع المشرعين الذين يتساءلون عما إذا كانت الضربة ستجذب الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في المنطقة بعد أسبوع من أمر ترامب باعتقال الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكدت الصحيفة، أن المشكلة تفاقمت بشكل خاص فيما يتعلق بالدفاع الجوي الذي يحمي القوات الأمريكية الواقعة ضمن مدى أسلحة إيران.

وأوضحت أنه إذا شنت الإدارة الأمريكية ضربة وردت إيران بقوة، فقد لا يتوفر لدى الولايات المتحدة سوى كمية محدودة من الطائرات الاعتراضية للدفاع عن القوات الأمريكية ضد ترسانة طهران الصاروخية الهائلة، وفقا لروسيا اليوم.