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10 متهمين و4 مصابين في خناقة بالسلاح والشوم بالسلام

06:38 م الخميس 19 يونيو 2025

طرفا المشاجرة

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مشاجرة بين طرفين نتج عنها 4 مصابين بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول 6 أشخاص أحدهم مصاب بسحجات وكدمات وطرف ثان 4 أشخاص 3 منهم مصابين بجروح وكدمات؛ بسبب اصطدام سيارة أحدهم بحامل صاج خاص بالمخبز عمل الطرف الأول.

تطورت المادة إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية كانت بحوزتهم، مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مشاجرة السلام حادث خبز أسلحة بيضاء
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