إعلان

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث انهيار عقار السيدة زينب

04:30 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    6العقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    5العقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    العقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    العقار المنهار 1
  • عرض 8 صورة
    العقار المنهار2
  • عرض 8 صورة
    ا3لعقار المنهار
  • عرض 8 صورة
    Untitled
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل مالك عقار السيدة زينب المنهار، والذي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين، بضمان محل إقامته.

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال 5 مصابين في انهيار عقار السيدة زينب، كما كلفت الجهات المختصة بحصر التلفيات.

وأمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من سلامة العقارات المجاورة للعقار المنهار، والتأكد من عدم وجود تصدعات أو شروخ حرصًا على سلامة سكانها.

وانتشلت فرق الإنقاذ البري، أمس الأربعاء، 9 جثامين من أسفل حطام العقار المنهار، ومن بين الضحايا طفل وشاب ووالدته وطالب ثانوية عامة.

وجاءت أسماء الضحايا ليلي سيد أحمد 55 سنة، زين محمد طلعت 7 سنوات، عزه علي درويش 29 سنة، مجدي محمد متولي عياد 67 سنة، مها محمد مصطفى 47 سنة، سمير تامر سمير 17 سنة، مسلم حسام سيد 20 سنة،عبير ياسين أمين 61 سنة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بحدوث انهيار كامل لأحد العقارات والمكون من 5 طوابق بمنطقة السيدة زينب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ ترددت أنباء عن وقوع مصابين إثر انهيار العقار.

وتم فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، والتعامل مع الحادث والبحث تحت الأنقاض.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انهيار عقار السيدة زينب النيابة العامة إخلاء سبيل جهات التحقيق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
النيابة تستمع لأقوال "نور تفاحة" في اتهامها بنشر محتوى خادش

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قطر تدرس صفقة سياحية بمصر بقيمة 3.5 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط
قصف البورصة وسوروكا.. إسرائيل تشتعل جراء هجوم إيراني غير مسبوق- فيديوهات وصور
رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
ظهور مصري وبث مجاني.. كيف تشاهد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية؟